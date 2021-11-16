Аналитик Деев о резком скачке цен на газ: Растет геополитическое напряжение

Стоимость биржевых цен на газ в Европе снова реагирует на новости о том, что «Газпром» не стал бронировать мощности на перекачку сырья через Польшу и Украину. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Очередной скачок

Стоимость голубого топлива в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 27 октября, свидетельствуют данные биржи ICE.

Федеральное агентство новостей /

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла почти до 1002 долларов за 1 тыс. куб. м, или 85 евро за МВт ч. (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч.). Совокупный рост цены сырья в ЕС с начала дня превысил 5%.

Геополитическое напряжение

Как отметил Артем Деев, стоимость биржевых цен на газ в Европе снова реагирует на новости о том, что «Газпром» не стал бронировать мощности на перекачку сырья через Польшу и Украину. Кроме того, усиливается геополитическое напряжение из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, а западные СМИ говорят о якобы накоплении военных сил РФ на границе с Украиной.

«В ЕС все чаще раздаются предложения заморозить сертификацию “Северного потока — 2”. Все эти события и влияют на котировки, так как создаются условия для того, что увеличения поставок сырья из России в Европу в ближайшее время может не произойти. А отбор сырья из хранилищ на территории ЕС увеличивается, так как наступают холода», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, в дальнейшем все это будет повторяться: позитивные новости будут снижать котировки, негативные, которые увеличивают опасения дефицита газа в ЕС, будут вести к их росту. Принципиально ситуация не изменится вплоть до весны 2022 года, когда снижение спроса на энергоресурсы приведет к сокращению котировок.

«Цены на биржах по-прежнему будут оставаться в диапазоне 800–1200 долларов за тысячу кубометров или выше», — заключил Артем Деев.

Тем временем компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь. На это указывают данные платформ RBP и GSA Platform.