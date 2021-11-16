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Аналитик Бучацкая назвала полезные финансовые привычки для привлечения успеха
Общество
Аналитик Бучацкая назвала полезные финансовые привычки для привлечения успеха
pixabay.com  / 

Любые изменения в жизни начинаются с формирования новых привычек. Добиться стабильных результатов можно только при изменении образа жизни и мышления, которое состоит из множества ежедневных привычек. В беседе с ФАН аналитик, денежный коуч Марина Бучацкая назвала полезные финансовые привычки, которые станут первым шагом на пути к благосостоянию.

Как объяснила Бучацкая, если человек действительно что-то хочет изменить в жизни, то он должен определить конкретные цели, составить план действий и регулярно их выполнять. Нельзя рассчитывать на получение нового результата, если действовать по старым шаблонам.

«Одна из самых полезных финансовых привычек звучит как поговорка: сначала заплати себе. Это главное правило обеспеченных людей. С любого поступления денег в первую очередь нужно какую-то часть потратить на себя, например, 10-15%. Тогда у вас начнет формироваться новое восприятие денег — не как источника проблем, а как способа осуществления желаний», — рассказала Бучацкая.

Эксперт рекомендует искать позитивные и полезные моменты в имеющихся возможностях. Для этого необходимо свежим взглядом оценить то, что уже есть, и подумать, как из этого извлечь дополнительную прибыль.

Аналитик Бучацкая назвала полезные финансовые привычки для привлечения успеха
Из личного архива Марины Бучацкой /

«Это может быть что угодно: от неиспользуемой недвижимости, которую можно сдать в аренду, до собственных знаний и полезных навыков, которыми можно поделиться. Можно задуматься о том, как монетизировать свой опыт. Главное — сформировать привычку, на все свои ресурсы смотреть как на новую возможность для получения дополнительного дохода», — объяснила коуч.

Еще одна обязательная привычка в жизни успешных людей — это постоянное получение новых знаний. Обычное расширение кругозора и получение специализированных финансовых знаний одинаково полезны. Это поможет видеть дополнительные возможности, вам станут доступны новые финансовые инструменты. 

«Например, если вам кажется, что инвестиции и открытие брокерского счета — слишком сложно для вас, то, изучив хотя бы немного принципов работы на фондовом рынке, можно вкладывать часть дохода в ценные бумаги с минимальным риском», — сказала Бучацкая.

В мире успешных людей есть еще одна поговорка — «деньги любят счет». Просто вести учет расходов недостаточно, его надо еще и анализировать. Делать это можно с помощью специальных приложений, коих сейчас в большом количестве, отметила коуч. Надо помнить, что финансовый успех — это не удел избранных, а результат планомерных и продуманных шагов, в осуществлении которых вам помогут новые финансовые привычки.

Для людей с низкой зарплатой существует восемь способов сэкономить деньги. В их числе — отказ от покупок по сомнительным акциям.

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