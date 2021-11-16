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Беженцы после неудачной попытки прорвать границу Польши вернулись в лесной лагерь
Политика
Беженцы после неудачной попытки прорвать границу Польши вернулись в лесной лагерь
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Минск, 16 ноября. Часть беженцев покидает контрольно-пропускной пункт (КПП) на польской границе. Они направились в прежний лесной лагерь, разбитый на территории Белоруссии.

Мигранты пытались взять штурмом границу Польши, но безуспешно, сообщает РИА Новости. Большинство остается возле автодорожного пункта пропуска. Они начали оборудовать новый лагерь поблизости. В общей сложности на белорусско-польской границе остаются около двух тысяч иностранцев.

Ранее польские пограничники забросали беженцев светошумовыми гранатами. Они также применили водометы и слезоточивый газ, так как мигранты прорвали ограждение. По некоторым данным, были слышны выстрелы.

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беженцы мигранты белоруссия польша
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