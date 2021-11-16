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Около села в Амурской области заметили тигра
Общество
Около села в Амурской области заметили тигра
Калининградский зоопарк  / 

Орловка, 16 ноября. Сотрудники охотуправления Амурской области проверяют информацию о появлении тигра возле населенного пункта.

В региональном управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания пояснили, что полосатого хищника заметили жители села Орловка Архаринского района, сообщает AmurInfo.

Сейчас на месте, где прогуливался тигр, работают специалисты, которые по звериным следам намерены определить возраст и пол непрошенного гостя. В охотуправлении обратились к местным жителям с просьбой не пытаться делать селфи с опасным хищником.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники УФСБ России по Приморскому краю совместно с центром «Амурский тигр» задержали убийц редких амурских тигров.

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