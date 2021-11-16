Владимир Зеленский предложил Украине дождаться кораблей с углем

Киев, 16 ноября. Внутренний спрос на угольное топливо можно будет удовлетворить за счет сырья, которое привезут по морю, отметил в публикации в соцсети Instagram глава государства Владимир Зеленский.

Семь судов типа Panamax, которые могут проходить через старые шлюзы Панамского канала, привезут уголь на территорию Украины, считает украинский лидер.

По его словам, корабли должны прибыть в самое ближайшее время, а топлива, которое они перевозят, будет достаточно для закрытия потребностей государства до окончания текущего года.

«Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают, хотя, как мне кажется, осуждены должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг по пути к полной энергетической независимости Украины», — комментирует свое решение Зеленский.

Помимо этого, президент страны заявил об активировании дополнительных энергетических блоков на атомных станциях Ровенская и Запорожская, чтобы как-то стабилизировать энергетическую обстановку.

Украинские теплоэлектростанции простаивают без угля, либо находятся на плановых ремонтных работах, а задействованными остаются всего 10% от общих мощностей, полагают журналисты издания «Главком».