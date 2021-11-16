Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 16:29
16:28
Наука
Музей естественной истории Аризоны описал самого большого динозавра в истории Земли
16:27
Армия
Шойгу принял доклад об оснащении войск в Воронежской области перспективными вооружениями
16:26
Происшествия
СК Татарстана возбудил уголовное дело по факту отравления 11 человек метанолом
16:25
Армия
Качиньский исключил возможность вооруженного противостояния между Польшей и Белоруссией
16:24
Происшествия
Глава вологодского отделения ПФР подозревается в злоупотреблении полномочиями
16:23
Происшествия
Издевавшегося над двухлетним ребенком в курганском детдоме подростка арестовали
16:21
Политика
Политолог Рар: звонок Меркель в Минск ознаменовал триумф Лукашенко над Европой
16:21
Общество
Около села в Амурской области заметили тигра
16:21
Общество
Жириновский предложил наказывать врачей, выступающих против вакцинации от COVID-19
16:18
Общество
Красноярский край создал платформу «Советник» для обработки обращений граждан к депутатам
Все новости

Владимир Зеленский предложил Украине дождаться кораблей с углем
Экономика
Владимир Зеленский предложил Украине дождаться кораблей с углем
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 16 ноября. Внутренний спрос на угольное топливо можно будет удовлетворить за счет сырья, которое привезут по морю, отметил в публикации в соцсети Instagram глава государства Владимир Зеленский.

Семь судов типа Panamax, которые могут проходить через старые шлюзы Панамского канала, привезут уголь на территорию Украины, считает украинский лидер.

По его словам, корабли должны прибыть в самое ближайшее время, а топлива, которое они перевозят, будет достаточно для закрытия потребностей государства до окончания текущего года.

«Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают, хотя, как мне кажется, осуждены должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг по пути к полной энергетической независимости Украины», — комментирует свое решение Зеленский.

Помимо этого, президент страны заявил об активировании дополнительных энергетических блоков на атомных станциях Ровенская и Запорожская, чтобы как-то стабилизировать энергетическую обстановку.

Украинские теплоэлектростанции простаивают без угля, либо находятся на плановых ремонтных работах, а задействованными остаются всего 10% от общих мощностей, полагают журналисты издания «Главком».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Владимир Зеленский предложил Украине дождаться кораблей с углем
украина зеленский уголь корабли
Комментировать