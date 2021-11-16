Жалоба Иордании на пол вратаря женской сборной Ирана по футболу отклонена

Амман, 16 ноября. Азиатская конфедерация футбола (AFC) отклонила претензии Футбольной ассоциации Иордании (JFA), утверждавшей, что одним из игроков женской сборной Ирана является мужчина. Об этом сообщила персидская служба Deutsche Welle.

AFC действительно провела расследование инцидента, в результате чего было установлено, что подозрения иорданской стороны не соответствовали действительности.

کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت فدراسیون فوتبال اردن درباره جنسیت دروازه‌بان تیم ملی زنان ایران را رد کرد. اردن مدعی شده بود که زهره کودایی مرد است و خود را به عنوان زن جا زده. ادعایی که در فضای مجازی جنجال برانگیز شد.https://t.co/RiA1VLT5Fa — DW فارسی (@dw_persian) November 16, 2021

Двумя днями ранее президент JFA, принц Али бин аль-Хусейн, опубликовал в своем Twitter-аккаунте письмо с просьбой о проверке пола Зохре Коудаи — вратаря иранской сборной.

«Учитывая доказательства, представленные JFA, и принимая во внимание важность этого соревнования, мы просим AFC инициировать прозрачное и четкое расследование, которое проведут независимые медицинские эксперты. Они должны выяснить допустимость данного игрока (для участия в матчах. — Прим. ред.) и других членов команды, учитывая, что женская сборная Ирана имеет богатую историю, связанную с гендерными проблемами и допинговыми скандалами», — написал он.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

25 сентября Иран обыграл Иорданию со счетом 4:2 по пенальти после нулевой ничьей и впервые в своей истории квалифицировался на женский Кубок Азии, который стартует в январе 2022 года в Индии. Примечательно, что вратарь Коудаи хорошо проявила себя во время игры, отразив несколько опасных атак соперниц. После чего к ней начались претензии.

Тренер иранской команды Мариам Ирандуст сразу же отвергла обвинения.

«Медицинский персонал тщательно обследовал каждого игрока национальной команды на предмет гормонов, чтобы избежать каких-либо проблем в этом отношении, и поэтому я говорю всем болельщикам, чтобы они не волновались», — сказала она в интервью местным СМИ.

По мнению Ирандуст, заявления Аль-Хусейна являются оправданием, чтобы не признавать поражение в матче, в котором иорданская сборная считала себя фаворитом.

After Losing to #Iran 4-2 penalties, #Jordan Claims the Goalkeeper of Women's Soccer Team Zohreh Koudaei is a Man, demands investigation from the Asian Football Confederation (AFC).



Zohreh Koudaei blocked 2 goal attempts by the Jordanian team, resulting in Iran’s qualification. pic.twitter.com/jVmX1xm0xj — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) November 16, 2021

Как сообщает газета Cumhuriyet, сама Зохре Коудаи пригрозила судебным иском Футбольной ассоциации Иордании и назвала их действия «издевательством».

В соцсетях многие иранцы поддержали свою футболистку. Однако удивительно, что больше всего за нее заступились пользователи из Ливана, Сирии и Ирака.

«То, чему подверглась Зохре Коудаи, находится за рамками человеческого потенциала. Вся любовь (направляется. — Прим. ред.) к ней и к каждой женщине, которая ежедневно подвергается издевательствам, насилию и вреду под всеми отвратительными социальными ярлыками», — отметила ливанская журналистка Кармен Жухадар.

Тем не менее подозрения Футбольной ассоциации Иордании (JFA) имели под собой основания. В 2014 году газета The Telegraph писала, что в результате выборочной инспекции выяснилось, что несколько ведущих футболисток из Ирана, в том числе четыре члена национальной женской сборной, либо оказались мужчинами, которые не завершили операции по смене пола, либо страдали расстройствами сексуального развития. После этого инцидента в профессиональной женской лиге Ирана собирались ввести обязательные проверки пола игроков.