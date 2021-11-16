Марокко примет министра обороны Израиля 24 ноября

Рабат, 16 ноября. Министр-делегат по национальной обороне Марокко Абдельлатиф Лудийи подтвердил скорый визит главы Минобороны Израиля Бени Ганца в королевство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Военнослужащие встретятся 24–25 ноября, если не возникнет никаких проблем. Они планируют обсудить развитие партнерских отношений и заключить ряд соглашений.

«Министры подпишут меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военной сфере между двумя странами», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минобороны Израиля, в свою очередь, заявила, что более подробная информация о визите Бени Ганца в Марокко станет известна позднее. Мероприятие проходит в рамках нормализации отношений между государствами.

Президент США Дональд Трамп одним из первых объявил о договоренностях между Рабатом и Тель-Авивом по установлению дипломатических связей. Документ официально подписали при посредничестве Вашингтона в декабре 2020 года.

Главным условием соглашения стало признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой. В ответ королевство начало путь нормализации отношений с еврейским государством. Международная редакция Федерального агентства новостей рассмотрела ситуацию вокруг спорных территорий на западе Африки и определила возможные пути развития событий.