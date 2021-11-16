Первый матч сборной СССР состоялся 97 лет назад: как это было

Во вторник, 16 ноября, знаменательный день для отечественного футбола. 97 лет назад, в 1924 году, сборная Советского Союза провела свой первый официальный матч в истории. Команда СССР, состоящая из лучших футболистов Москвы, Ленинграда и Харькова, на Спортивной площадке (стадионе) имени Воровского в столице одержала убедительную победу над сборной Турции со счетом 3:0. За первым триумфом отечественного футбола наблюдали 15 тысяч восхищенных зрителей.

Перед матчем организаторы провели скромную церемонию поднятия государственных флагов с прослушиванием гимнов СССР и Турции.

Первая игра нашей сборной стартовала в 15 часов 45 минут по московскому времени. Многие участники команды не пересекались даже на тренировках, но при этом игроки с первых минут встречи смогли сыграться и захватить лидерство в матче.

Первый в истории советский гол был забит уже на 14-й минуте встречи. С передачи Алексея Шапошникова счет открыл капитан команды, форвард ленинградского «Спартака» (бывшего «Унитаса») Михаил Бутусов. В середине первого тайма все тому же Бутусову с разрезающей передачи Петра Исакова удалось оформить первый дубль в истории.

pixabay.com /

Во втором тайме турки стали более напористыми у чужих ворот, что помогало им создавать момент за моментом. За 25 минут они подали 12 угловых и имели отличные шансы забить, но советская оборона во главе с голкипером Николаем Соколовым выстояла. На 70-й минуте советские игроки разыграли красивую комбинацию, а нападающий харьковского «Штурма» Александр Шпаковский довел счет до разгромного.

Команда Турции хоть и не была грандом мирового футбола, но имела достаточно солидный международный опыт. Например, сразу девять игроков сборной участвовали в летних Олимпийских играх 1924 года. Матч проводился в очень холодный день на засыпанном снегом поле. В этом плане нашим футболистам, привыкшим к суровым морозам, было проще, чем соперникам. Советские спортсмены выступали в красных футболках с надписью СССР на левой части груди, белых шортах и черных гетрах.

Главным тренером сборной на тот момент был Михаил Козлов, занимавший должность до 1935 года. С 1936-го футбол в стране стремительно развивается: начал разыгрываться чемпионат СССР, советские футбольные клубы дебютировали на международной арене, хотя национальная команда не собиралась вплоть до Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки. Первым чемпионом страны стал московский «Спартак».

pixabay.com / PD

Сборная СССР выступала в следующем составе: Николай Соколов, Михаил Рущинский, Петр Ежов, Петр Филиппов, Федор Селин, Иван Привалов, Петр Григорьев, Михаил Бутусов, Петр Исаков, Александр Шпаковский, Алексей Шапошников. Представитель: Абрам Зискинд. Тренер: Михаил Козлов.

Турция неоднократно становились соперником сборной СССР. В период с 1924 по 1936 год команды встречались 39 раз. Сборная СССР одержала за это время 26 побед при 5 поражениях и 8 ничьих.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что защитник команды Федор Кудряшов принес извинения за автогол в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ–2022 против Хорватии. Он отказался их принимать.