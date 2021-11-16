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Экономика
«Лаборатория Касперского» раскрыла новый вид мошенничества в интернете
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«Лаборатория Касперского» раскрыла новый вид мошенничества в интернете
Экономика
«Лаборатория Касперского» раскрыла новый вид мошенничества в интернете
kaspersky.ru

Москва, 16 ноября. Аферисты начинают все чаще практиковать мимикрирование под инвестиционные проекты отечественных кредитных компаний, о чем пишет «Газета.Ru» со ссылкой на специалистов «Лаборатории Касперского».

Мошенники разработали новую схему для того, чтобы красть персональные данные россиян. Данную методику они применяют против инвесторов. Обманщики пытаются представиться определенным инвестпроектом какого-либо известного банка РФ. Они предлагают перейти на ненастоящий ресурс, в рамках которого якобы имеется возможность приобретать ценные бумаги.

«Эксперты встречали разные варианты подобных ресурсов. На одних злоумышленники уверяли, что можно зарабатывать до 50% годовых, на других заманивали прямым доступом на рынки США и РФ. В некоторых случаях мошенники даже предлагали воспользоваться услугой консультанта, который поможет оформить первую сделку. Но все это оказывалось фейком», — отмечается в пресс-релизе международной компании.

Махинация устроена таким образом, что пользователю Сети направляют ссылку для прохождения тестирования о его состоянии финансов. Предполагается, что после успешного прохождения теста, юзеру дадут доступ к инвестплощадке. Естественно, что хакеры также запрашивают личную информацию якобы для того, чтобы связываться с человеком в дальнейшем. Однако фактически собираемые мошенниками данные идут на черный рынок или применяются в сторонних схемах.

Количество атак аферистов на банковских клиентов возросло в полтора раза в течение девяти месяцев 2021 года. Известно, что жулики используют различные комбинации для своих операций.

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