Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 16:29
16:28
Наука
Музей естественной истории Аризоны описал самого большого динозавра в истории Земли
16:27
Армия
Шойгу принял доклад об оснащении войск в Воронежской области перспективными вооружениями
16:26
Происшествия
СК Татарстана возбудил уголовное дело по факту отравления 11 человек метанолом
16:25
Армия
Качиньский исключил возможность вооруженного противостояния между Польшей и Белоруссией
16:24
Происшествия
Глава вологодского отделения ПФР подозревается в злоупотреблении полномочиями
16:23
Происшествия
Издевавшегося над двухлетним ребенком в курганском детдоме подростка арестовали
16:21
Политика
Политолог Рар: звонок Меркель в Минск ознаменовал триумф Лукашенко над Европой
16:21
Общество
Около села в Амурской области заметили тигра
16:21
Общество
Жириновский предложил наказывать врачей, выступающих против вакцинации от COVID-19
16:18
Общество
Красноярский край создал платформу «Советник» для обработки обращений граждан к депутатам
Все новости

Президент Эквадора отправит армию на восстановление контроля над тюрьмами в Гуаякиле
Весь мир
Президент Эквадора отправит армию на восстановление контроля над тюрьмами в Гуаякиле
twitter.com  /  Официальная страница президента Эквадора

Кито, 16 ноября. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил, что планирует сделать безопасность граждан «абсолютным приоритетом правительства» и восстановить контроль над ситуацией в тюрьме «Прибрежная». Об этом глава государства сообщил в опубликованном видеозаявлении.

«Сегодня мы примем меры, мы заставим их почувствовать силу наших законов и институтов. Я распорядился об организации массовой операции при участии армии и более 1000 агентов полиции, чтобы вернуть абсолютный контроль над пенитенциарной системой в Гуаякиле», — отметил Лассо.

Лассо добавил, что целью данной инициативы станет борьба с крупными преступными организациями, которые располагают современными видами оружия, продвинутой технологической базой и существенной экономической мощью, которая позволяет конкурировать с властями многих стран.

«Преступники не выстоят против наших совместных действий при полной решимости положить конец безнаказанности», — заявил президент.

По словам президента Эквадора, борьба с наркоторговлей будет осуществляться при поддержке США, Израиля, Колумбии, Великобритании, Испании, а также ЕС и ООН, которые «выразили свою приверженность к противодействию этой угрозе».

Президент объявил и о принятии ряда мер по предотвращению тюремных бунтов в пенитенциарных учреждениях Эквадора. Власти начнут процесс установления мира между заключенными посредством диалога на основе уважения прав человека и при поддержке гражданской общественности и международных организаций.

С начала года более 324 заключенных были убиты в результате столкновений в государственных тюрьмах. Пенитенциарная система Эквадора находится в чрезвычайной ситуации с 29 сентября, когда произошла крупнейшая тюремная резня за всю историю страны, унесшая более 100 жизней. Согласно официальной версии, причиной бунтов являются столкновениями между членами наркокартелей, борющихся за контроль над учреждением, в котором они отбывают наказание.

Президент Эквадора отправит армию на восстановление контроля над тюрьмами в Гуаякиле
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент Эквадора отправит армию на восстановление контроля над тюрьмами в Гуаякиле
эквадор тюремный бунт
Комментировать