Президент Эквадора отправит армию на восстановление контроля над тюрьмами в Гуаякиле

Кито, 16 ноября. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил, что планирует сделать безопасность граждан «абсолютным приоритетом правительства» и восстановить контроль над ситуацией в тюрьме «Прибрежная». Об этом глава государства сообщил в опубликованном видеозаявлении.

Como Gobierno, haremos caer sobre los violentos toda la fuerza de nuestras leyes e instituciones. Movilizaremos todos los recursos necesarios para garantizar que el Ecuador sea siempre el país de paz que todos amamos. pic.twitter.com/AgYPwJTmi5 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 16, 2021

«Сегодня мы примем меры, мы заставим их почувствовать силу наших законов и институтов. Я распорядился об организации массовой операции при участии армии и более 1000 агентов полиции, чтобы вернуть абсолютный контроль над пенитенциарной системой в Гуаякиле», — отметил Лассо.

Лассо добавил, что целью данной инициативы станет борьба с крупными преступными организациями, которые располагают современными видами оружия, продвинутой технологической базой и существенной экономической мощью, которая позволяет конкурировать с властями многих стран.

¡Masacre en una cárcel en Ecuador!



Un motín deja al menos 68 presos muertos en una cárcel en Guayaquil, Ecuador pic.twitter.com/0dm6segxS1 — El Ventilador (@_ElVentilador_) November 13, 2021

«Преступники не выстоят против наших совместных действий при полной решимости положить конец безнаказанности», — заявил президент.

По словам президента Эквадора, борьба с наркоторговлей будет осуществляться при поддержке США, Израиля, Колумбии, Великобритании, Испании, а также ЕС и ООН, которые «выразили свою приверженность к противодействию этой угрозе».

Президент объявил и о принятии ряда мер по предотвращению тюремных бунтов в пенитенциарных учреждениях Эквадора. Власти начнут процесс установления мира между заключенными посредством диалога на основе уважения прав человека и при поддержке гражданской общественности и международных организаций.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron a la Penitenciaría del Litoral, en operativo masivo asumiendo el control de las instalaciones de manera indefinida. Se desarrolló con todos los parámetros de seguridad y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente. pic.twitter.com/wi8YivLCaC — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 15, 2021

С начала года более 324 заключенных были убиты в результате столкновений в государственных тюрьмах. Пенитенциарная система Эквадора находится в чрезвычайной ситуации с 29 сентября, когда произошла крупнейшая тюремная резня за всю историю страны, унесшая более 100 жизней. Согласно официальной версии, причиной бунтов являются столкновениями между членами наркокартелей, борющихся за контроль над учреждением, в котором они отбывают наказание.