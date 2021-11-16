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Армения обратилась к России за помощью в защите своих территорий

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 14:45
Политика
Армения обратилась к России за помощью в защите своих территорий
Федеральное агентство новостей

Ереван, 16 ноября. Армения призвала Москву защитить суверенные территории республики. Об этом проинформировал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Он выступил в эфире общественного телевидения. По словам Григоряна, Россия должна прийти на помощь согласно двустороннему договору от 1997 года.

«Так как было совершено нападение на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к России... с призывом защитить армянскую территориальную целостность», — сказал Армен Григорян.

Министерство обороны Армении 14 ноября сообщило о стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном. Политики отвергли информацию об азербайджанской бронетехнике на территории республики.

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