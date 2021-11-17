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Экономист Мильчакова оценила отказ России от доптранзита газа через Украину и Польшу
Экономика
Экономист Мильчакова оценила отказ России от доптранзита газа через Украину и Польшу
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Основная причина нежелания «Газпрома» бронировать дополнительные мощности связана исключительно с тем, что у его потребителей трубопроводного газа нет дополнительного спроса. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Газпром» не бронирует допмощности

Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь. Такие данные следуют из информации платформы RBP и GSA Platform.

«“Оператор ГТС Украины” предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в размере до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию “Суджа” и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию “Сохрановка”. Но по итогам торгов они остались невостребованными».

Экономист Мильчакова оценила отказ России от доптранзита газа через Украину и Польшу
gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Сессия прошла в дополнение к бронированию на базе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (около 109,5 млн «кубов» в сутки).

Нет спроса

Как отметила Наталья Мильчакова, на самом деле, эта ситуация, вопреки мнению западных СМИ, совсем не связана с сертификацией и планируемым запуском «Северного потока — 2». Точнее, «Северный поток — 2» в данный момент к отказу «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности не имеет отношения. Ведь этот газопровод пока не введен в эксплуатацию, значит, в данный момент не может являться конкурентом ГТС Украины или Польши, да и политика тут ни при чем.

«Основная причина нежелания “Газпрома” бронировать дополнительные мощности связана исключительно с тем, что у его потребителей трубопроводного газа нет дополнительного спроса. А если нет спроса — нет и поставок. При этом очень важно отметить, что европейские потребители российского трубопроводного газа испытывают гораздо меньше проблем из-за подорожавшего газа, чем потребители газа, закупаемого на биржевом рынке. Потому что “Газпром” поставляет своим потребителям газ по ценам, указанным в контракте, которые рассчитываются на основе формулы, в том числе в формуле есть величина цены на нефть. То есть цены “Газпрома” для европейских потребителей зависят больше от цены на нефть, чем от ситуации на биржевом спотовом рынке газа», — пояснила Наталья Мильчакова.

Экономист Мильчакова оценила отказ России от доптранзита газа через Украину и Польшу
gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Она заметила, что цены российского трубопроводного газа тоже растут, потому что цены на нефть по-прежнему остаются высокими, да еще и контрактные цены «Газпрома» реагируют на динамику цен на нефть с определенным временным интервалом, чаще всего в 1–2 месяца. Поэтому потребители газа, поставляемого «Газпромом», — в ценовом выигрыше по сравнению с теми потребителями, которые покупают газ на спотовом рынке.

«Значит, дополнительный газ им не требуется или требуется, но не всем. Например, в сентябре и октябре “Газпром” увеличивал поставки газа в Сербию, Венгрию и Германию, и даже в Польшу, которая пока не торопится разрывать контракт с “Газпромом”, несмотря на громкие заявления политиков. Так что “Газпром” не будет бронировать дополнительные транзитные мощности до тех пор, пока не будет дополнительного спроса потребителей. Однако в январе и феврале это возможно, если, конечно, зима будет холодной», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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