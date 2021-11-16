ЧЗП. Незаконный рынок, протекшая крыша и безопасность на дороге

В новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Что здесь происходит» Вадим Войтановский разбирается с самыми злободневными проблемами петербуржцев.

#ЧЗП оперативно реагирует на обращения и отправляется с проверкой на место происшествия. На мы побывали на месте стихийного рынка у станции метро Ломоносовская, узнали, кто заплатит за протечки в квартирах из-за ремонта кровли здания на Невском, а также выслушали позицию жителей дома на 2-м Муринском проспекте, которые очень нуждаются в пешеходной дорожке во дворе.

Часть вопросов была решена незамедлительно. Остальные — находятся в работе. Мы направили официальные запросы главам районов Санкт-Петербурга.

Кстати, проблемы, о которых мы рассказывали неделю назад, тоже начали решаться. Об этом мы тоже расскажем в новом выпуске #ЧЗП.