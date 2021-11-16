Омичи получат QR-коды без вакцинации

Омск, 16 ноября. Омичам, переболевшим COVID-19 бессимптомно, выдадут QR-коды, не требуя обязательного прохождения вакцинации.

Получить их для проезда на общественном транспорте и посещения мест массового пребывания людей смогут те граждане, которые бессимптомно переболели коронавирусом и имеют положительный ПЦР-тест, сообщает «Омск-Информ».

Как пояснил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, переболевшие COVID-19 россияне, у которых подтвержден диагноз, проблем для окружающих не представляют, поэтому им выдадут QR-коды.

Ранее ФАН сообщал, что руководство РЖД намерено организовать проверку QR-кодов в железнодорожном транспорте. Она будет проходить в режиме онлайн.