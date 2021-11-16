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Ташкентские автобусы оснастят кнопками для сообщений о сексуальных домогательствах
Общество
Ташкентские автобусы оснастят кнопками для сообщений о сексуальных домогательствах
vk.com  /  Администрация городского округа Саранск

Ташкент, 16 ноября. Знаки «стоп» в автобусах Ташкента заменят на кнопки для сообщений о попытках сексуального домогательства, сообщила блогер и общественный деятель Азиза Умарова.

Мера будет направлена на борьбу с фроттеризмом в общественном транспорте Узбекистана. Кампанию организовала команда ташкентских волонтеров совместно с одной из транспортных фирм. Их силами был создан специальный сайт, который разъясняет суть проблемы и предлагает варианты действий для предотвращения случаев домогательства.

«Фроттеристы — это те, кто пытается тереться и дотронуться до других людей в толпе, чаще всего в переполненном общественном транспорте», — объяснили авторы идеи.

Почти 90% опрошенных граждан назвали данную проблему актуальной, 12,5% респондентов часто подвергались домогательствам в общественном транспорте, 40% — один или два раза. Проблема коснулась не только женщин, но и мужчин.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге 45-летнего инженера, который приставал к девочке 13 лет в вагоне метрополитена. Согласно данным следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера.

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