Публицист Анпилогов: Зачем глава «Нафтогаза» завысил потери Киева от «СП-2» в полтора раза

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Украина будет терять около 1,5% ВВП, или более 2 млрд долларов США, ежегодно после запуска газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с агентством Reuters, комментируя нынешнее состояние дел с транзитом газа через Украину и с новыми российскими газопроводами в ее обход.

По словам Витренко, Украина не теряет надежды заблокировать новый российский газопровод. Есть ли у Киева хоть какая-то надежда на это и что может измениться на Украине в момент полного прекращения российского транзита — в материале ФАН.

Немного фактов

Начнем с простого вопроса — соответствуют ли заявленные Витренко цифры реальной ситуации с оплатой транзита российского газа по территории Украины? Или глава «Нафтогаза» цифрой в 2 млрд долларов прикрывает какие-то иные, гораздо более глубинные страхи Киева, связанные с утратой российского транзита?

Согласно договору между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины», российский газовый монополист обязан передавать для перекачки по территории соседней страны 40 млрд кубометров природного газа ежегодно — до 2024 года включительно. Этот пятилетний контракт на транзит газа, подписанный в конце 2019 года, согласно данным СМИ, подразумевает ставку на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины в размере 31,72 доллара США за 1 тыс кубометров с учетом всех налогов и сборов. Тариф рассчитан по ставке 2,66 доллара США за 1 тыс кубометров на каждые 100 км и из расчета протяженности украинской ГТС в 1192,48 км.

Нетрудно посчитать, что при гарантированном объеме в 40 млрд кубометров в год, который, кстати, «Газпром» прокачивает по принципу «качай или плати» и оплачивает в любом случае, Киев может рассчитывать на 1,269 млрд долларов США ежегодных платежей. Витренко имеет в уме некую «альтернативную» математику, в которой он произвольно увеличил потери Украины от утраты транзита как минимум в полтора раза.

С другой стороны, конечно, кумулятивный эффект от утраты транзита будет гораздо весомее. Фактически украинская транзитная ГТС — некий «несущий позвоночник» всей украинской газотранспортной системы. Вся схема газоснабжения Украины ориентирована на то, что основной объем природного газа в нее поступает с востока страны, после чего транспортируется в западном направлении. А украинские потребители разбирают необходимый им газ по ходу транзитного газопровода. И в этом и состоит основная проблема утраты Киевом российского газового транзита. Без «позвоночника» далеко не убежишь — можно только ползти.

Федеральное агентство новостей /

Прошлые попытки заставить работать украинскую газотранспортную систему как-то иначе — например, в обратном направлении — оказывались весьма спорными. Например, так произошло в начале 2009 года, во время знаменитой «первой газовой войны», когда «Газпром» с 7 января полностью прекратил российский транзит по территории Украины. В результате применения нештатной схемы работы украинской ГТС ее ресурсов хватило меньше чем на две недели. Уже 19 января «Газпром» и «Нафтогаз» подписали новый договор на компромиссных условиях, а 20 января поставки газа для Украины и транзит в Европу возобновились.

Точно такая же ситуация наблюдается и сейчас: подписание нового договора на поставку российского газа Венгрией, который подразумевает отказ от транзита через Украину, вызвало форменную истерику в Киеве. Так как вся схема фейкового «реверса» российского газа, который все это время выдавали за покупки голубого топлива из Европы, по-прежнему качая газ с востока на запад, оказалась под угрозой.

В итоге пока что ситуация успокоилась. Уход Венгрии стал лишь неприятной первой ласточкой, но угроза полного прекращения российского транзита встала перед Киевом в полный рост.

Украина без газа

Главная опасность исчезновения российского транзита с Украины отнюдь не финансовая. При уходе российского газа на альтернативные маршруты доставки разваливается единая система газоснабжения страны. В ее модернизацию будет необходимо вкладывать сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Причем пенять тут Киеву надо только на свою собственную глупость: из украинской ГТС, как из дойной коровы, десятилетиями выкачивали ресурсы и прибыли, не тратя ни копейки на ее реальную модернизацию.

Причем, с точки зрения газового баланса, у Украины все будет не так уж и плохо. Киев добывает около 20 млрд кубометров природного газа на собственной территории при потреблении за последние годы в пределах 30 млрд кубометров ежегодно. Поэтому покупать по импорту Украине надо не так и много — около 10 млрд кубометров, на уровне многих небольших стран Восточной Европы. Только, опять-таки, без особых усилий это можно делать только у России — с использованием уже существующего газопровода.

А вот любые попытки диверсификации поставок — это уже нечто иное. Для покупки газа из Европы Киеву необходима все та же перестройка существующей газотранспортной системы, а для того чтобы начать покупать сжиженный природный газ (СПГ) — еще и постройка или покупка морского терминала по приему СПГ. Например, так поступила Литва, которая подписала контракт с норвежской Equinor на покупку СПГ в течение десяти лет, в рамках которого она взяла у Норвегии в аренду плавучий регазификационный терминал и разместила его в порту Клайпеда.

Причем это решение всячески критикуют в самой Литве, подчеркивая, что норвежский газ по факту оказался гораздо дороже российского, а физически через Equinor закупается и поставляется газ российского СПГ-гиганта «Новатэк», который плывет с месторождений на Ямале. Так что Литва теперь получает тот же российский газ, просто через посредников и дороже.

Скорее всего, ровно такой же диверсификацией без диверсификации могут закончится и потуги Киева приобрести СПГ, например, у Польши. Причем на польский рынок газ может попасть и вовсе парадоксальным путем: через российский газопровод «СП-2» и газовые соединения Польши с ее западными соседями.

ФБА «Экономика сегодня» /

Единственным утешением для Киева остается безнадежная борьба с процессом сертификации газопровода «СП-2». Последняя «перемога» на этом направлении — разрешение от Федерального сетевого агентства Германии о привлечении компаний «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации. Но, по словам представителя агентства Фите Вульфа, представители украинских компаний могут лишь высказать свою точку зрения по поводу запуска в эксплуатацию «Северного потока — 2», однако помешать регулятору принять решение они не смогут.

Собака лает — караван идет...