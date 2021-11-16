Семилетняя дочь Навки заняла первое место на турнире Московской области

Москва, 16 ноября. Дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки Надежда получила золотую медаль на соревнованиях. Семилетняя спортсменка заняла первое место на турнире Московской области среди девочек по третьему юношескому разряду.

Младшая дочь знаменитой фигуристки заработала 20,79 балла по итогам выступления. Эта оценка принесла девочке первую в жизни победу на соревнованиях. Навка порадовалась успехам дочери на своей странице в Instagram.

«Моя маленькая фигуристка тренировалась, старалась и победила! Так держать дальше! Вот что значит характер, воля к победе и любовь к спорту!» — поделилась эмоциями от победы девочки олимпийская чемпионка.

В начале ноября Татьяна Навка жаловалась на несправедливое судейство на соревнованиях, на которых ее младшая дочь заняла третье место. По словам фигуристки, девочке поставили низкий балл за артистизм, причем объяснили эту оценку выбором музыки и платья.