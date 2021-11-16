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Герой-азиат впервые появится в шоу «Улица Сезам»

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 14:35
Общество
Герой-азиат впервые появится в шоу «Улица Сезам»
Global Look Press  /  Associated Press

Москва, 16 ноября. Новый персонаж появится в детской программе «Улица Сезам». Героем станет кукла с корейскими корнями.

Впервые в истории шоу в детской программе появится кукла азиатского происхождения. Ее имя Джи-Янг. В описании говорится, что девочке-американке с корейскими корнями семь лет, она любит скейтбординг и слушает рок-музыку, сообщило Associated Press.

Выпуск, в котором появится Джи-Янг, выйдет на экраны 25 ноября. В серии «Посмотрите, как мы собираемся вместе» некий персонаж по-расистски высказывается в адрес девочки и советует ей уехать на родину. В выпуске герои поднимают вопрос толерантности.

Летом этого года в «Улице Сезам» появились отцы с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Режиссер проекта Алан Мураока указал, что сериал всегда был гостеприимным, и подчеркнул, что рад появлению разнообразия.

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