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Минобороны РФ назвало лицемерием заявление США об испытаниях российского оружия в космосе
Армия
Минобороны РФ назвало лицемерием заявление США об испытаниях российского оружия в космосе
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Попытки представителей Госдепартамента США и Пентагона обвинить Россию в создании «рисков» для Международной космической станции (МКС) являются лицемерием. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что российская сторона на протяжении многих лет призывает США и другие мировые державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, однако Вашингтон и его союзники блокируют эту инициативу.

«Считаем лицемерными заявления Госдепа и Пентагона, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для космонавтов МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в 2020 году Соединенные Штаты сформировали Космическое командование, а также приняли стратегию по космосу, одной из главных целей которой является создание комплексного военного преимущества в космическом пространстве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал американских чиновников за попытки обвинить Россию в «создании угроз» мирному использованию космоса.

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