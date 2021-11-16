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Аналитики Fitch назвали дату запуска «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 14:31
Экономика
Аналитики Fitch назвали дату запуска «Северного потока — 2»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 16 ноября. Американское рейтинговое агентство изучило перспективы скорого ввода в эксплуатацию российско-германской газовой магистрали.

Трубопровод «Северный поток — 2» смогут запустить ближе к концу отопительного сезона, полагают эксперты агентства. При этом известно, что ожидания аналитиков отталкиваются от затянувшегося процесса сертификации маршрута.

Процедура сертификации газопровода, однако, связывается с вопросами бюрократического характера, нежели чем объясняется политическими эксцессами, пояснил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

«Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит», — делится своим мнением специалист.

Сертификация компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG была сегодня приостановлена по решению Федерального сетевого агентства Германии. Регулятор постановил, что для перезапуска процесса необходимо уладить ряд правовых моментов.

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прогноз fitch европа сертификация природный газ Северный поток — 2
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