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Автор wPolityce испугался «плана Путина» по ситуации с беженцами на польской границе

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 14:31
Политика
Автор wPolityce испугался «плана Путина» по ситуации с беженцами на польской границе
Новостное агентство «Харьков».

Варшава, 16 ноября. Польша опрометчивыми действиями касательно беженцев на белорусской границе загнала себя в ловушку, расставленную президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил польский политолог и обозреватель издания wPolityce Марек Будзиш.

По мнению Будзиша, поведение российского лидера сигнализирует о намерении Москвы окончательно избавиться от назойливых и второстепенных конкурентов в лице Польше, Литвы и Латвии. Во время беседы с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель Владимир Путин прямо дал понять, что Минск должен вести переговоры с европейскими лидерами. Это фраза означает намного большее, чем может покаться на первый взгляд, уверен Будзиш.

«Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона, Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения не выступают ведущими игроками», — уверен польский политолог.

Автор wPolityce испугался «плана Путина» по ситуации с беженцами на польской границе
Global Look Press / Attila Husejnow

Владимир Путин подталкивает президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидеров Германии и Франции вести переговоры напрямую, «через голову» Варшавы, уверен автор wPolityce. Такой сценарий отлично выписывается в «план Путина» по выбиванию Польши с геополитической арены, испугался Марек Будзиш.

«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако, следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском "сценарии мечты"», — резюмировал польский политолог.

Нападки официальной Варшавы и политического истеблишмента на Россию далеко не всегда встречают поддержку со стороны простых поляков. Ранее читатели газеты Wirtualna Polska решительно осудили поведение премьера Польской Республики Матеуша Моравецкого в отношении «Газпрома».

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