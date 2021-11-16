Лавров опроверг слова президента Литвы Науседы о «влиянии» России на ситуацию с беженцами

Москва, 16 ноября. Заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о «причастности» России к наплыву беженцев на границе Белоруссии и Польши далеки от правды. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр 16 ноября принял участие в пресс-конференции. Он обратил внимание, что глава Литвы не привел ни одного факта в подтверждение своих слов.

«При всем уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся», — сказал Сергей Лавров.

По его словам, действия польских пограничников в отношении мигрантов нарушают нормы международного права. Евросоюз применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение, добавил Лавров.

Президент Литвы ранее заявил, что беженцы приезжают в Белоруссию через Москву. На это, по его мнению, «указывают последние события».