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Фильм «Красное уведомление» установил рекорд по просмотрам на Netflix
Общество
Фильм «Красное уведомление» установил рекорд по просмотрам на Netflix
кадр из фильма «Красное уведомление»

Москва, 16 ноября. Комедийный боевик Роусона Маршалла Тербер «Красное уведомление» побил рекорд по просмотрам в первый день на стриминговом сервисе Netflix. Об этом рассказал исполнитель одной из главных ролей Райан Рейнольдс в Twitter.

Картина вышла на Netflix 12 ноября. Вместе с Рейнольдсом в фильме заняты Дуэйн Джонсон и Галь Гадот, пишет «Культуромания».

«Вау! У «Красного уведомления» крупнейший старт за всю историю Netflix. Поздравляю всю команду!» — написал 45-летний актер.

Актеры Галь Гадот и Райан Рейнольдс получили по 20 миллионов долларов за съемки в фильме «Красное уведомление». Сколько досталось Джонсону, неизвестно, поскольку артист еще выступил в качестве продюсера картины. Интересно, что для Netflix фильм обошелся примерно в 200 миллионов долларов.

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netflix рейнольдс красное уведомление
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