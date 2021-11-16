Фильм «Красное уведомление» установил рекорд по просмотрам на Netflix

Москва, 16 ноября. Комедийный боевик Роусона Маршалла Тербер «Красное уведомление» побил рекорд по просмотрам в первый день на стриминговом сервисе Netflix. Об этом рассказал исполнитель одной из главных ролей Райан Рейнольдс в Twitter.

Картина вышла на Netflix 12 ноября. Вместе с Рейнольдсом в фильме заняты Дуэйн Джонсон и Галь Гадот, пишет «Культуромания».

«Вау! У «Красного уведомления» крупнейший старт за всю историю Netflix. Поздравляю всю команду!» — написал 45-летний актер.

Актеры Галь Гадот и Райан Рейнольдс получили по 20 миллионов долларов за съемки в фильме «Красное уведомление». Сколько досталось Джонсону, неизвестно, поскольку артист еще выступил в качестве продюсера картины. Интересно, что для Netflix фильм обошелся примерно в 200 миллионов долларов.