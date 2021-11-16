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Дастин Порье оценил технику Петра Яна и назвал россиянина лучшим боксером в UFC

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 14:23
Спорт
Дастин Порье оценил технику Петра Яна и назвал россиянина лучшим боксером в UFC
Global Look Press  /  INPHO

Вашингтон, 16 ноября. Американский боец смешанного стиля Дастин Порье похвалил россиянина Петра Яна. Представитель США назвал коллегу из России лучшим боксером в UFC.

Порье высказался о Яне на шоу The MMA Hour. Американец оценил технику россиянина и поставил его выше других боксеров в UFC.

«Я считаю, что лучший — Петр Ян. То, как он двигается... Он вообще не делает лишних движений», — объяснил свой выбор боец.

Дастин Порье оценил технику Петра Яна и назвал россиянина лучшим боксером в UFC
instagram.com / @petr_yan

По словам Порье, Ян безупречно выбирает позицию и никогда не находится вне ее. Кроме того, временный чемпион UFC в легчайшем весе действует очень точно и не вкладывается чрезмерно в силовые удары, считает представитель США.

«Здорово работает по корпусу, меняет этажи. Очень много вещей он делает здорово», — добавил американский боец.

Себя же Порье включает в список лучших, но не может назвать самым-самым. Американец признался, что не умеет боксировать.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор усомнился в боксерских навыках Яна и заявил о готовности «разорвать» россиянина. В ответ временный чемпион UFC вызвал ирландца на поединок.

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ufc ян порье
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