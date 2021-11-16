Жительницу Мордовии оштрафовали за взятку участковому

Саранск, 16 ноября. Попытка жительницы Мордовии прописать у себя гастарбайтеров с помощью взятки полицейскому привела ее на судебную скамью.

После того как участковый из отдела полиции «Ковылкинский» уличил местную жительницу в незаконной прописке трех таджиков и одного узбека, та попыталась задобрить его переводом на счет 10 тысяч рублей, сообщают «Известия Мордовии».

Женщина надеялась, что участковый больше не будет интересоваться присутствием нелегалов у нее в квартире. Участковый написал рапорт начальству, было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Дело кончилось тем, что Ковылкинский суд обязал нарушительницу закона оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что полицейские задержали работника дагестанского управления Роспотребнадзора по подозрению в получении взятки за бездействие.