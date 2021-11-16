Пэтти Дженкинс прекратила работать с Lucasfilm из-за творческих разногласий

Москва, 16 ноября. Режиссер Пэтти Дженкинс прекратила сотрудничество с киностудией Lucasfilm. Причиной такого решения стали творческие разногласия между кинематографистом и руководством компании.

Как сообщили источники Comic Book, Дженкинс рассчитывала на свободу действий. Однако руководство киностудии постоянно вмешивалось в создание кинолент. Такая система работы режиссера не устраивала, и она решила переключиться на другие кинопроекты. Речь идет о новой части «Чудо-женщины», где режиссеру дан карт-бланш.

Пэтти Дженкинс собиралась снять фильм «Звездные войны: Эскадрилья изгоев», который посвящен пилотам истребителей X-Wing.Реализацию проекта отложили на неопределенный срок из-за проблем на студии.

В конце сентября завершились съемки сериала «Андор», который сделан по вселенной «Звездных войн». Картина расскажет о повстанце Кассиане Андоре.