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Юрист Николаев объяснил, чем грозит отказ от регистрации SIM-карт после 1 декабря
Общество
Юрист Николаев объяснил, чем грозит отказ от регистрации SIM-карт после 1 декабря
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 16 ноября. Нежелание регистрировать SIM-карту может привести к неприятным последствиям, в том числе к блокировке ряда возможностей. Об этом рассказал партнер юридической компании «Николаев, Рубин и партнеры» Артем Николаев.

Почти 16 миллионов корпоративных SIM-карт могут быть заблокированы с декабря из-за того, что многие организации отказались соблюдать принятый в прошлом году закон о «серых SIM-картах». Компаниям необходимо ввести информацию о картах в специальный реестр.

Руководству фирм нужно не только зарегистрировать карты, которыми пользуются сотрудники предприятия, но и те, которые нужны для работы устройств. Например, онлайн-кассы, терминалы, шлагбаумы, модемы.

Николаев указал, что многие не восприняли этот закон серьезно. По его словам, ряд организаций полагают, что вступление закона в силу отложат, или он вовсе не будет действовать. Однако на это полагаться не стоит, убежден юрист.

«Мы бы рекомендовали не рисковать — ведь не внесенные в систему номера просто заблокируют. Не будут работать онлайн-кассы, не откроются шлагбаумы, и сотрудники не смогут связаться с клиентами», — подчеркнул специалист в интервью «Лайфу».

Сотрудник РТУ МИРЭА Максим Назаренко раскрыл способы кражи данных с SIM-карт. Он призвал пользователей действовать незамедлительно, если они заподозрят действия злоумышленников.

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sim-карта закон николаев
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