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Кристен Стюарт пополнила актерский состав сериала «Ирма Веп»
Общество
Кристен Стюарт пополнила актерский состав сериала «Ирма Веп»
Global Look Press  /  Imagespace/Keystone Press Agency

Москва, 16 ноября. Американская актриса Кристен Стюарт получила роль в сериале Оливье Ассайаса «Ирма Веп». Кого именно сыграет кинодива, не уточняется.

Звезда фильма «Сумерки» уже работала с французским режиссером. Стюарт была в актерском составе кинолент «Персональный покупатель» и «Зильс-Мария». Теперь у актрисы и режиссера новый проект — «Ирма Веп». Как сообщило издание SlashFilm, скорее всего, у кинозвезды будет небольшая роль в проекте.

В актерском составе числятся Адриа Архона, Чэнь Фала, Джесс Лиодин, Алисия Викандер. Над сериалом работает киностудия А24. Шоу должно транслироваться на HBO. Точные сроки выхода проекта не сообщаются.

Американская компания А24 ранее представила официальный тизер драмы «Трагедия Макбета». Главную роль в картине исполнил Дензел Вашингтон.

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кино стюарт ирма веп
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