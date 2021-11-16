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Карпин отказался принимать извинения Кудряшова за автогол в матче против Хорватии
Спорт
Карпин отказался принимать извинения Кудряшова за автогол в матче против Хорватии
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 16 ноября. Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что защитник команды Федор Кудряшов принес извинения за автогол в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии. Он отказался их принимать.

Наставник сборной России сообщил, что Кудряшов подошел к нему перед вылетом в Москву и хотел извиниться. Однако Карпин не стал принимать извинения игрока, пишет «Вечерняя Москва».

«Федь, это футбол. Какие извинения», — рассказал Карпин о своей реакции на извинения 34-летнего футболиста в эфире YouTube-канала «Коммент! Шоу».

В матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии Кудряшов отправил мяч в свои ворота на 80-й минуте встречи. Россияне проиграли с минимальным счетом — 0:1. Проигрыш лишил сборную России прямой путевки на мировое первенство. Теперь команде Валерия Карпина придется бороться за билет в Катар в стыковых матчах.

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