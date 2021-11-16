Лавров: заявления Запада об «угрозах» мирному космосу из-за России являются лицемерием

Москва, 16 ноября. Утверждения США о том, что Россия якобы «создает угрозу» мирному использованию космоса является лицемерием. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр назвал лицемерием утверждения американской стороны, отметив, что Вашингтон не обладает фактами, подтверждающими подобные заявления.

«Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет», — сказал Лавров.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы «провела испытания противоспутникового оружия». При этом он подчеркнул, что Вашингтон вместе с союзниками планируют выработать ответ на действия Москвы.

Напомним, в сентябре 2021 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва призывает другие страны сесть за стол переговоров для выработки мер по предотвращению гонки вооружений в космосе. По его словам, Россия выступает за сотрудничество в космической сфере и заинтересована в продолжении диалога с другими странами в этой отрасли.