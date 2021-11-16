Газета «Культура» составила список из пяти необычных фильмов ужасов

Москва, 16 ноября. Фильмы ужасов, которые обладают своеобразной подачей и киношной магией, вызывают интерес у поклонников этого жанра. Одной из лучших таких картин назвали мультфильм «Фрэнк и Зед».

Газета «Культура» выбрала пятерку фильмов, которые могут заинтересовать фанатов ужастиков. В список попали три киноленты текущего года. Речь идет о фильмах «#хочувигру», «Безумный Бог», «За пределами двух бесконечных минут».

Журналисты выбрали еще две картины, которые вышли не так давно. Это анимационные ленты «Голова-утиль» (2017 год) от японского режиссера Такахидэ Хори и «Фрэнк и Зед» (2020 год), созданная в США. Интересно, что японский режиссер сперва сделал получасовую версию мультфильма. У картины не было бюджета, а вся анимация была сделана Хори. Что касается «Фрэнка и Зеда», кукол для хоррора сделала мать режиссера Сьюзан Бланчард.

Журналисты ранее выбрали семь свежих хорроров, которые могут понравится поклонникам жанра. Это, в частности, картина от режиссера Дэвида Брукера «Дом на другой стороне».