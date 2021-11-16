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«Такие фильмы нужно снимать»: Актер Щербаков оценил задумку киноленты «16-й»

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 14:25
Общество
«Такие фильмы нужно снимать»: Актер Щербаков оценил задумку киноленты «16-й»
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Щербаков в беседе с корреспондентом ФАН оценил идею фильма-исповеди «16-й».

Фильм Евгения Пригожина «16-й» дебютировал неделю назад в популярных онлайн-кинотеатрах и уже успел собрать множество восторженных отзывов от зрителей. Актеры, режиссеры, критики уже отметили острый юмор в кинокартине — несмотря на то, что он повествует о «российском вмешательстве» в американские выборы.

«Без юмора вообще жить нельзя. Юмор — это единственное, что скрашивает нашу не очень веселую жизнь. Я считаю, такие фильмы надо снимать», — прокомментировал Борис Щербаков.

«Такие фильмы нужно снимать»: Актер Щербаков оценил задумку фильма «16-й»
Кадр из фильма «16-й» /

В сюжет фильма легла история о команде из 16 молодых людей, якобы повлиявших на ход избирательной кампании и ее результаты. Для зрителей стало неожиданностью, что создатели ленты выбрали комедийный тон, а не документальный.

Ранее актер Федор Смольянинов, говоря о фильме «16-й», заявил, что умение тонко и емко иронизировать по поводу серьезных проблем — это мастерство. Главное — чтобы сатира не была обидной. Актер подчеркнул, что не прочь принять участие в таком кинопроекте.

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премьера борис щербаков 16-й
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