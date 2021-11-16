Кремль: Путин и президент Ирана Раиси обсудили содействие миру в Афганистане

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин и иранский лидер Эбрахим Раиси обсудили сотрудничество Москвы и Тегерана в сфере содействия установлению мира в Афганистане. Содержание разговора передала пресс-служба Кремля.

Также стороны обсудили обстановку и в других странах Ближнего Востока, в частности, Сирии. Отмечено, что именно активное сотрудничество России и Ирана помогло Дамаску сохранить государственность. Также затрагивали вопросы ядерной программы Тегерана, сотрудничество в рамках «астанинского формата» и ситуацию в Нагорном Карабахе.

«При обмене мнениями об обстановке в Афганистане подчеркнута готовность содействовать установлению в этой стране мира и стабильности. Президент России сообщил о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи – продовольствия и товаров первой необходимости», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России Владимир Путин ранее также анонсировал оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал произошедшее пощечиной для Украины.