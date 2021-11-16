Премьер Ливии готов надавить на избирком ради регистрации на выборах президента

Триполи, 16 ноября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба намерен баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает издание Address Libya со ссылкой на источник.

Информатор рассказал, что глава кабмина в ближайшие часы подпишет распоряжение о выделении двух миллиардов динар на брачные и семейные пособия. После этого он собирается подать документы в Высшую избирательную комиссию для регистрации.

«Премьер ПНЕ знает, что закон не позволяет ему баллотироваться, однако он готов надавить на ВИК, чтобы специалисты зарегистрировали в качестве кандидата», — говорится в сообщении.

Источник указал, что недавняя кибератака на сайт Высшей избирательной комиссии совершена по поручению Абд аль-Хамида Дабибы. Таким образом он собирается смешать документы и надавить на председателя ВИК Имада ас-Саиха.

Информатор также пояснил, что премьер ПНЕ на встрече с министрами заявил, что его не интересуют документы, которые он подписал перед ООН и остальными участниками Парижской международной конференции, обещая не участвовать в выборах. По его мнению, все делегаты коррумпированы.

Накануне сын покойного лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам получил «отказ» в регистрации на всеобщем плебисците. Соответствующий пост опубликовали на официальном Facebook-аккаунте ВИК. Спустя час его удалили, заявив, что страничку взломали хакеры и разместили недостоверную информацию.