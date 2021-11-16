Курс биткоина снижается на 10% в ходе торгов

Москва, 16 ноября. Главная криптовалюта современности начала терять в цене, свидетельствуют данные платформы CoinDesk.

Цифровая валюта теряет свыше 10% в ходе торговой сессии. Курс криптоинструмента снизился до 59,2 тыс. долларов. После некоторого падения до 59 162 долларов, впоследствии биткоин немного поднимался до 59 185 долларов.

Позже криптовалюта начала отыгрывать утерянные позиции и заняла положение около 60 400 долларов. Суточный максимум фиксировался токеном у отметки в 65 974 доллара.

Данный актив представляет собой децентрализованную систему, которая основывается на технологии блокчейн. Эмитировать валюту может любой человек, который является участником системы. Впервые концепция биткоина была презентована в ноябре 2008 года. Авторство в проекте принадлежит одному пользователю Сети, либо группе экспертов под псевдонимом Сатоси Накамото.

Рекордное ценовое значение было обновлено биткоином несколько дней назад. Тогда криптовалюта достигла в цене 69 тыс. долларов, что подтверждали данные биржи Binance.