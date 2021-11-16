Жители села Ащебутак жалуются на замусоренные полиэтиленовой пленкой поля

Жители Оренбургской области жалуются на массовый падеж скота. Сельчане считают, что коровы отравились съеденным полиэтиленом, которым сейчас завалены поля.

По заявлениям жителей, мусор остался после взращивания бахчевых культур. Уже пять лет поля непригодны для выпаса.

«На этих землях уже абсолютно ничего не сделаешь. Выпас скота однозначно уже здесь [затруднен — примечание ФАН], то есть пастух уже не загонит, да, понимаете, потому что пленки наестся корова — это все, это гибель скота однозначно. Плюс сенокос, знаете, у нас в этом году очень дорогое сено, потому что сенокосчикам просто негде косить», — переживает жительница села Ащебутак Гузель Хорошко.

По ее словам, в мае 2021 года по неизвестным причинам погибли 50 коров. Гузель Хорошко обратилась к начальнику ветеринарной станции с видеообращением, после чего была проведена экспертиза туш. Как сообщили в ведомстве, животные отравились не полиэтиленовой пленкой, а алколоидосодержащими растениями, пестицидами и нитратами. Однако пострадавшим жителям от этого не легче: многие из них лишились жизненно важных источников дохода.

«Я работаю учителем, вынуждена, чтобы выжить, держим подсобное хозяйство. У меня муж — инвалид второй группы. Мы держим хозяйство, но мы потерпели материальные убытки, мы потеряли трех совершенно здоровых коров, но не из-за того, что это мы виноваты. Они погибли в нашем стаде, в поселковом. Вот я и думаю, кто ответит за это?», — жалуется жительница села Ащебутак Гульжамал Утепбергенова.

К поиску решения проблемы подключились контролирующие органы и федеральные службы.

«Мы конструктивно пообщались со всеми землепользователями, выработали ряд мер, установили срок для приведения земельных участков в должное состояние путем очищения от пленок, трубок капельного полива, вплоть до рекультивации», — сообщает глава Домбаровского района Владислав Блажко.

Виновников обязали убрать всю пленку до начала 2022 года. Однако Блажко отметил, что по результатам всех анализов гибель скота связана не с полиэтиленом, а с отравленными пестицидами растениями.