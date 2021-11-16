Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 18:00
18:00
Общество
#ЧЗП. Незаконный рынок, протекшая крыша и безопасность на дороге
17:58
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
17:56
Политика
Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео
17:55
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
17:55
Технологии
«Союз» впервые пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» в марте 2022 года
17:54
Экономика
Стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель в 2022 году
17:54
Политика
Бывший нардеп Мураев предрек Зеленскому судьбу хуже, чем у Януковича
17:52
Шоу-бизнес
Пересильд составила список людей, которым хотела бы отомстить
17:51
Весь мир
Египет поддержал Ливию на пути к проведению президентских выборов в срок
17:51
Спорт
Полузащитник «Спартака» Зобнин получил травму в матче Хорватия — Россия
Все новости

Жители села Ащебутак жалуются на замусоренные полиэтиленовой пленкой поля
Общество

Жители Оренбургской области жалуются на массовый падеж скота. Сельчане считают, что коровы отравились съеденным полиэтиленом, которым сейчас завалены поля.

По заявлениям жителей, мусор остался после взращивания бахчевых культур. Уже пять лет поля непригодны для выпаса. 

«На этих землях уже абсолютно ничего не сделаешь. Выпас скота однозначно уже здесь [затруднен — примечание ФАН], то есть пастух уже не загонит, да, понимаете, потому что пленки наестся корова — это все, это гибель скота однозначно. Плюс сенокос, знаете, у нас в этом году очень дорогое сено, потому что сенокосчикам просто негде косить», — переживает жительница села Ащебутак Гузель Хорошко.

По ее словам, в мае 2021 года по неизвестным причинам погибли 50 коров. Гузель Хорошко обратилась к начальнику ветеринарной станции с видеообращением, после чего была проведена экспертиза туш. Как сообщили в ведомстве, животные отравились не полиэтиленовой пленкой, а алколоидосодержащими растениями, пестицидами и нитратами. Однако пострадавшим жителям от этого не легче: многие из них лишились жизненно важных источников дохода.

«Я работаю учителем, вынуждена, чтобы выжить, держим подсобное хозяйство. У меня муж — инвалид второй группы. Мы держим хозяйство, но мы потерпели материальные убытки, мы потеряли трех совершенно здоровых коров, но не из-за того, что это мы виноваты. Они погибли в нашем стаде, в поселковом. Вот я и думаю, кто ответит за это?», — жалуется жительница села Ащебутак Гульжамал Утепбергенова.

К поиску решения проблемы подключились контролирующие органы и федеральные службы.

«Мы конструктивно пообщались со всеми землепользователями, выработали ряд мер, установили срок для приведения земельных участков в должное состояние путем очищения от пленок, трубок капельного полива, вплоть до рекультивации», — сообщает глава Домбаровского района Владислав Блажко.

Виновников обязали убрать всю пленку до начала 2022 года. Однако Блажко отметил, что по результатам всех анализов гибель скота связана не с полиэтиленом, а с отравленными пестицидами растениями.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители села Ащебутак жалуются на замусоренные полиэтиленовой пленкой поля
коровы природа оренбургская область скот падеж скота
Комментировать