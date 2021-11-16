Мэр столицы Коста-Рики был задержан по подозрению в коррупции

Сан-Хосе, 16 ноября. Власти Коста-Рики провели масштабную операцию, в результате которой были задержаны мэр столицы и главы еще четырех муниципалитетов. Об этом сообщает Прокуратура по делам о коррупции страны.

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Operativo del OIJ en Costa Rica.

Detenidos alcaldes: Johnny Araya, San José, Mario Redondo Cartago, Humberto Soto , Alajuela, Alberto Cole, Osa y Alfredo Córdoba, San Carlos, relacionado al aparente pago de dádivas y sobornos a funcionarios públicos. pic.twitter.com/CABOoFGiBw — Glenda Umaña (@GlendaAhora) November 15, 2021

«Операция бриллиант» была организована с целью задержания лиц, предположительно замешанных во взяточничестве для содействия заключению контрактов на общественные работы. Государственная строительная компания MECO является основным участником коррупционной схемы.

«В центре преступной деятельности находится фирма MECO, которая принимала участие в тендерах, вносила предложения и отменяла торги», — объяснил прокурор по делам о коррупции Глен Клаво.

Alfredo Córdoba alcalde de San Carlos detenido y esposado por el caso #diamante pic.twitter.com/iIck7ko8hz — San José Denuncias (@san_denuncias) November 15, 2021

В операции были задействованы 600 агентов полиции и 32 прокурора, работавших в 40 точках по всей стране. В результате расследования был задержан мэр Сан-Хосе Джонни Арайя Монге, а также глава муниципалитета Картаго Марио Редондо, Умберто Сото (Алахуэла), Альберто Коле (Оса) и Альфреда Кордоба (Сан-Карлос).

Согласно данным местных СМИ, судебные исполнители прибыли в дом 64-летнего Арайи и осуществили задержание политика «мирным путем». Мужчина занимал пост мэра Сан-Хосе с 1998 года, кроме 2013 и 2016 годов, когда баллотировался в президенты Коста-Рики.

«Мы продолжаем работать как обычно и готовы сотрудничать с властями, занимающимися этим делом», — отметили представители MECO.

«Операция бриллиант» была начата в 2019 году после сообщений о даче взяток местным госслужащим. Пятеро мэров и ряд других лиц, имена которых не были названы, предположительно, получали выплаты взамен на содействие в тендерах строительным компаниям, включая MECO.