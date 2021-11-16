Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 15:00
14:59
Экономика
Владимир Зеленский предложил Украине дождаться кораблей с углем
14:57
Происшествия
ФАН публикует фото последствий ДТП с участием двух фур в Самаре
14:55
Весь мир
Марокко примет министра обороны Израиля 24 ноября
14:55
Общество
Казанский метрополитен открыл вакансию контролера QR-кодов
14:54
Общество
Жительницу Мордовии оштрафовали за взятку участковому
14:54
Общество
МФЦ начал выдачу бумажных сертификатов о вакцинации против COVID-19
14:53
Происшествия
Ребенок погиб под колесами автомобиля в Перми
14:52
Общество
Доктор Мясников оценил вероятность заболеть после прививки от коронавируса
14:47
Экономика
«Лаборатория Касперского» раскрыла новый вид мошенничества в интернете
14:44
Политика
Армения обратилась к России за помощью в защите своих территорий
Все новости

Мэр столицы Коста-Рики был задержан по подозрению в коррупции
Весь мир
Мэр столицы Коста-Рики был задержан по подозрению в коррупции
facebook.com/JohnnyArayaMonge  /  Личная страница мэра столицы Коста-Рики Джонни Арайя Монжа

Сан-Хосе, 16 ноября. Власти Коста-Рики провели масштабную операцию, в результате которой были задержаны мэр столицы и главы еще четырех муниципалитетов. Об этом сообщает Прокуратура по делам о коррупции страны.

«Операция бриллиант» была организована с целью задержания лиц, предположительно замешанных во взяточничестве для содействия заключению контрактов на общественные работы. Государственная строительная компания MECO является основным участником коррупционной схемы.

«В центре преступной деятельности находится фирма MECO, которая принимала участие в тендерах, вносила предложения и отменяла торги», — объяснил прокурор по делам о коррупции Глен Клаво.

В операции были задействованы 600 агентов полиции и 32 прокурора, работавших в 40 точках по всей стране. В результате расследования был задержан мэр Сан-Хосе Джонни Арайя Монге, а также глава муниципалитета Картаго Марио Редондо, Умберто Сото (Алахуэла), Альберто Коле (Оса) и Альфреда Кордоба (Сан-Карлос).

Согласно данным местных СМИ, судебные исполнители прибыли в дом 64-летнего Арайи и осуществили задержание политика «мирным путем». Мужчина занимал пост мэра Сан-Хосе с 1998 года, кроме 2013 и 2016 годов, когда баллотировался в президенты Коста-Рики.

«Мы продолжаем работать как обычно и готовы сотрудничать с властями, занимающимися этим делом», — отметили представители MECO.

«Операция бриллиант» была начата в 2019 году после сообщений о даче взяток местным госслужащим. Пятеро мэров и ряд других лиц, имена которых не были названы, предположительно, получали выплаты взамен на содействие в тендерах строительным компаниям, включая MECO.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Мэр столицы Коста-Рики был задержан по подозрению в коррупции
арест мэр коста-рика
Комментировать