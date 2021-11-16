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Алла Пугачева поразила фанатов образом в мини-платье
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов образом в мини-платье
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 16 ноября. Юморист Максим Галкин показал милую фотографию с сексапильной супругой Аллой Пугачевой. Артистка, надевшая короткое черное платье, привела в восторг поклонников.

На кадре 45-летний комик нежно обнимает возлюбленную, облокотившуюся на колонну. Звезда советской и российской сцены мило улыбается и смотрит в камеру.

Примадонна для фото выбрала черное короткое платье и скромные туфли в цвет наряда. Впрочем, назвать образ знаменитости скучным не поворачивается язык. Артистка выпрямила волосы, сделала макияж с акцентом на глаза и надела толстую цепочку. Супруг был в темных джинсах и бежевой водолазке.

Алла Пугачева поразила фанатов образом в мини-платье
Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

Поклонники пришли восторг от семейной фотографии. Меньше чем за сутки пост собрал более 627 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев. Интернет-пользователи обратили внимание на помолодевший вид 72-летней артистки и сделали ей массу комплиментов. Многие уверены, что это заслуга любимого мужа певицы.

«Максим, вы такой молодец! Продляете молодость супруге!»;

«Я все понимаю, финансы, фильтры, хорошее освещение, но мне кажется, за такой красотой в таком возрасте лежит огромный труд и желание вот так выглядеть! Поэтому и Примадонна!»;

«Без обид, но Алла Борисовна выглядит просто сногсшибательно», — пишут фолловеры в комментариях под публикацией в Instagram.

Многие поклонники поражены моложавой Пугачевой. Артистка не скрывает, что старается держать себя в форме. Она продемонстрировала, как можно шикарно выглядеть в своем солидном возрасте.

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фото пугачева соцсети
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