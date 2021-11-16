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Принц Гарри обращался к экстрасенсу с вопросом о смерти своей матери принцессы Дианы
Общество
Принц Гарри обращался к экстрасенсу с вопросом о смерти своей матери принцессы Дианы
Global Look Press  /  Lev Radin

Лондон, 16 ноября. Личный экстрасенс принцессы Дианы Салли Морган рассказала, как к ней обращался младший сын леди Ди принц Гарри. Герцог Сассекский хотел узнать у медиума детали смерти матери.

Морган вспомнила о знакомстве с внуком королевы в своей книге «Тайный дух». Она увиделась с повзрослевшим принцем Гарри, одетым в медицинскую форму, на костюмированном балу в 2006 году. По словам экстрасенса, сын принцессы Дианы сам подошел к ней.

«И он сказал: «О, Салли, я помню, моя мама часто упоминала о тебе, она много говорила с тобой»», — рассказала медиум.

Однако это было не единственное общение принца Гарри с Морган. Приблизительно через восемь лет после встречи герцог Сассекский позвонил экстрасенсу по телефону и обратился к ней с вопросом о смерти матери.

«Что ты думаешь о том, как умерла моя мать?» — спросил внук Елизаветы II.

Принц Гарри обращался к экстрасенсу с вопросом о смерти своей матери принцессы Дианы
wikipedia.org / John Mathew Smith / CC BY-SA 2.0

Медиум проговорила с сыном принцессы Дианы около 45 минут. Она посоветовала ему обратиться к сестре леди Ди Саре Маккоркодейл. Морган утверждает, что предсказала смерть матери принцев Гарри и Уильяма и поделилась этими деталями с ее сестрой до трагедии.

Напомним, принцесса Диана скончалась после автокатастрофы в августе 1997 года. Ранее королевский биограф Ингрид Сьюард вспомнила первую фразу, которую произнесла Елизавета II, узнав о смерти леди Ди.

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