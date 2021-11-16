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Путин и Лукашенко обсудили по телефону миграционный кризис
Политика
Путин и Лукашенко обсудили по телефону миграционный кризис
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию на польско-белорусской границе.

Лукашенко и Путин провел телефонный разговор 16 ноября. Белорусский президент рассказал российскому коллеге о своей беседе с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Также стороны обсудили совместные действия по обороне границ Союзного государства. Путин проинформировал Лукашенко о ситуации в Черном море в рамках обсуждения внеплановых учений Украины и США у границ РФ.

Ранее сообщалось, что Лукашенко провел с Меркель переговоры по вопросу миграционного кризиса. Стороны обсудили пути решения данной проблемы.

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