Киев, 16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой уже долгое время борется с газопроводом «Северный поток — 2», который якобы может лишить страну транзита российского газа.

Киев также просит Запад уже сейчас убедить Россию подписать с Незалежной договор на дальнейшие поставки топлива через украинскую ГТС. Однако народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич объяснил, что Зеленский сам отказался от долгосрочного контракта с «Газпромом» еще в 2019 году.

«Касательно понимания Зеленским вопросов энергобезопасности. Почему он транзитный договор на газ подписал только на пять лет? Ни один транзитный контракт у нас не был такой короткий срок. Венгрия подписала на 15 лет, Германия — на 20 лет. Почему мы только на пять лет? И ровно на те пять лет, пока Зеленский президент? Значит, кто-то его плохо проконсультировал?», — недоумевает нардеп.

Депутат Верховной рады подчеркнул, что лично общался с российскими политиками, которые подтвердили, что «Газпром» готов был подписать долгосрочный контракт с «Нафтогазом» на транзит топлива в 2019 году.

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«Мне сами депутаты Госдумы это говорили. В России были удивлены, так как были настроены подписывать договор минимум на 10 лет. Но наш Зеленский подписал на пять лет. Он сам это сделал», — рассказал Шуфрич в эфире телеканала «Наш».

Как отмечает представитель партии ОПЗЖ, даже не самый выгодный контракт, который сейчас есть у Незалежной, был бы лучше полной неизвестности, которая теперь ждет страну после 2024 года из-за действий президента Владимира Зеленского.

«Да, это не тот контракт, что был пописан Тимошенко. Он намного хуже. Но он бы хотя бы действовал десять лет. А теперь, когда закончится нынешний договор, мы не знаем, какой будет следующий. Может быть, его вообще не будет. А так Зеленский бы для себя и для следующего президента уже заложил бы хоть какой-то запас прочности», — пояснил депутат Рады.

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению нардепа, в 2024 году Украине будет крайне сложно заключить с Россией хоть какой-то контракт на транзит газа, так как в тот момент уже будет работать не только «Турецкий поток», но и «Северный поток — 2». При этом, учитывая нынешнюю антироссийскую политику Киева, Москва вряд ли пойдет на уступки Зеленскому.

«В 2024 году, когда закончится нынешний транзитный контракт, у Зеленского закончится и президентский срок. Но если он все-таки пойдет на второй — то что дальше? Заново начинать с Россией? При том, что уже будет работать «Северный поток — 2», и много стран заключили контракты на поставку через «Турецкий поток»», — считает депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Ранее Германия дала ясный сигнал Киеву о реальной значимости Украины для Запада, а также о вероятном будущем страны.