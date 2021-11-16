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Зеленский лишил Украину шансов на транзит после 2024 года
Экономика
Зеленский лишил Украину шансов на транзит после 2024 года
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой уже долгое время борется с газопроводом «Северный поток — 2», который якобы может лишить страну транзита российского газа.

Киев также просит Запад уже сейчас убедить Россию подписать с Незалежной договор на дальнейшие поставки топлива через украинскую ГТС. Однако народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич объяснил, что Зеленский сам отказался от долгосрочного контракта с «Газпромом» еще в 2019 году.

«Касательно понимания Зеленским вопросов энергобезопасности. Почему он транзитный договор на газ подписал только на пять лет? Ни один транзитный контракт у нас не был такой короткий срок. Венгрия подписала на 15 лет, Германия — на 20 лет. Почему мы только на пять лет? И ровно на те пять лет, пока Зеленский президент? Значит, кто-то его плохо проконсультировал?», — недоумевает нардеп.

Депутат Верховной рады подчеркнул, что лично общался с российскими политиками, которые подтвердили, что «Газпром» готов был подписать долгосрочный контракт с «Нафтогазом» на транзит топлива в 2019 году.

Зеленский лишил Украину шансов на транзит после 2024 года
ФБА «Экономика сегодня» /

«Мне сами депутаты Госдумы это говорили. В России были удивлены, так как были настроены подписывать договор минимум на 10 лет. Но наш Зеленский подписал на пять лет. Он сам это сделал», — рассказал Шуфрич в эфире телеканала «Наш».

Как отмечает представитель партии ОПЗЖ, даже не самый выгодный контракт, который сейчас есть у Незалежной, был бы лучше полной неизвестности, которая теперь ждет страну после 2024 года из-за действий президента Владимира Зеленского.

«Да, это не тот контракт, что был пописан Тимошенко. Он намного хуже. Но он бы хотя бы действовал десять лет. А теперь, когда закончится нынешний договор, мы не знаем, какой будет следующий. Может быть, его вообще не будет. А так Зеленский бы для себя и для следующего президента уже заложил бы хоть какой-то запас прочности», — пояснил депутат Рады.

Зеленский лишил Украину шансов на транзит после 2024 года
ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению нардепа, в 2024 году Украине будет крайне сложно заключить с Россией хоть какой-то контракт на транзит газа, так как в тот момент уже будет работать не только «Турецкий поток», но и «Северный поток — 2». При этом, учитывая нынешнюю антироссийскую политику Киева, Москва вряд ли пойдет на уступки Зеленскому.

«В 2024 году, когда закончится нынешний транзитный контракт, у Зеленского закончится и президентский срок. Но если он все-таки пойдет на второй — то что дальше? Заново начинать с Россией? При том, что уже будет работать «Северный поток — 2», и много стран заключили контракты на поставку через «Турецкий поток»», — считает депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Ранее Германия дала ясный сигнал Киеву о реальной значимости Украины для Запада, а также о вероятном будущем страны.

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