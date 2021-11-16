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Ливия и Марокко готовы возобновить воздушное сообщение
Весь мир
Ливия и Марокко готовы возобновить воздушное сообщение
Global Look Press  /  Markus Mainka/picture alliance

Бенгази, 16 ноября. Делегация компании Royal Air Maroc проверила работу международного аэропорта Бенина на востоке Ливии. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Специалисты ознакомились с механизмом выполнения рейсов и процедурами, принятыми с момента приема пассажиров до завершения их поездок. Начальник воздушной гавани лично провел экскурсию иностранным гостям.

«Стремимся как можно скорее начать возобновление авиасообщения между Марокко и Ливией после аналогичного визита в международный аэропорт Митига в Триполи», — говорится в заявлении.

Переходное Правительство национального единства активно работает над развитием транспортного сообщения с соседними странами. Профильные делегации посетили Марокко, Тунис, Египет и Грецию для обсуждения возможности открытия воздушного пространства для национальных авиалиний после затяжного кризиса. 

Бенгази и Афины договорились реализовать партнерскую программу по возобновлению взаимных рейсов между городами. В середине октября стороны подписали соответствующее соглашение.

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