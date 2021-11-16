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Группа Brass Against извинилась за справившую нужду солистку Софию Уристу

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 13:52
Шоу-бизнес
Группа Brass Against извинилась за справившую нужду солистку Софию Уристу
instagram.com  /  @sophiaurista

Вашингтон, 16 ноября. Группа Brass Against принесла свои извинения поклонникам после инцидента с солисткой Софией Уристой, которая справила нужду на фаната во время концерта. Пост опубликован на официальной странице группы в Twitter.

В Brass Against считают, что исполнительница «увлеклась». Музыканты пообещали, что подобное больше на их выступлениях не повторится, пишет «Вечерняя Москва».

«Вчера вечером мы прекрасно провели время в Welcome to Rockville. Это не то, чего все мы ожидали, и это не то, что вы снова увидите на наших концертах», — говорится в сообщении.

София Уриста, которая известна зрителям как участница американской версии проекта «Голoс», во время выступления на Welcome To Rockville в городе Дейтона-Бич пригласила фаната на сцену. Знаменитость уложила поклонника на пол, оголила ягодицы и без стеснения начала справлять нужду прямо на его лицо. Позднее запись с этим инцидентом разлетелась по интернету.

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извинения уриста welcome to rockville
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