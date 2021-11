Группа Brass Against извинилась за справившую нужду солистку Софию Уристу

Вашингтон, 16 ноября. Группа Brass Against принесла свои извинения поклонникам после инцидента с солисткой Софией Уристой, которая справила нужду на фаната во время концерта. Пост опубликован на официальной странице группы в Twitter.

В Brass Against считают, что исполнительница «увлеклась». Музыканты пообещали, что подобное больше на их выступлениях не повторится, пишет «Вечерняя Москва».

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.