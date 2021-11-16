Группа Brass Against извинилась за справившую нужду солистку Софию Уристу

Вашингтон, 16 ноября. Группа Brass Against принесла свои извинения поклонникам после инцидента с солисткой Софией Уристой, которая справила нужду на фаната во время концерта. Пост опубликован на официальной странице группы в Twitter.

В Brass Against считают, что исполнительница «увлеклась». Музыканты пообещали, что подобное больше на их выступлениях не повторится, пишет «Вечерняя Москва».

«Вчера вечером мы прекрасно провели время в Welcome to Rockville. Это не то, чего все мы ожидали, и это не то, что вы снова увидите на наших концертах», — говорится в сообщении.

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona. — Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021

София Уриста, которая известна зрителям как участница американской версии проекта «Голoс», во время выступления на Welcome To Rockville в городе Дейтона-Бич пригласила фаната на сцену. Знаменитость уложила поклонника на пол, оголила ягодицы и без стеснения начала справлять нужду прямо на его лицо. Позднее запись с этим инцидентом разлетелась по интернету.