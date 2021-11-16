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Культуролог на ярком примере подтвердил гибель государственности Украины
Политика
Культуролог на ярком примере подтвердил гибель государственности Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 16 ноября. Украинские эксперты все чаще говорят о том, что Незалежная за годы формальной независимости так и не смогла стать полноценной суверенной страной, а зачатки ее государственности погибли на корню.

Культуролог Дмитрий Бураго уверен, что об этом ярко свидетельствуют происходящие в стране события, связанные с эпидемией коронавируса. По словам эксперта, медицинские реформы и попытки оптимизации в данной сфере привели к тому, что в тяжелый момент украинские граждане оказались просто брошены на произвол судьбы.

«Действительно на Украине ситуация катастрофическая. Вот эти все реформы, в том числе и медицинские, привели к тому, что во многих не только больших деревнях, но и средних городах, нет больниц. Вообще сейчас дефицит больничных коек. Я не знаю, говорят об этом сейчас или нет, но это страшное дело», — рассказал культуролог в эфире телеканала UKRLive.

Как отмечает Бураго, украинцы вынуждены отдавать любые деньги, лишь бы они сами или их родственники смогли лечь в больницу и получить своевременное лечение от COVID-19.

Культуролог на ярком примере подтвердил гибель государственности Украины
ФБА «Экономика сегодня» /

«Сейчас из Киева пытаются найти койкоместо для больного ковидом где угодно. И часто наши спасители берут за койкоместо любые деньги. И действительно, люди спасают жизни своим родственникам и продают все, что есть, и готовы отдавать эти деньги», — сетует эксперт.

Культуролог подчеркивает, что Украина, несмотря на все свои возможности и преимущества, так и не смогла стать полноценным государством, которое бы заботилось о своих гражданах.

«Мы, к большому сожалению, получили край богатый, красивый, один из самых развитых после распада СССР, попытались организовать в нем государство. И вот сегодня, глядя на эти больничные койки и на их недостаток, можно расписаться в том, что государственности у нас как таковой не существует. У нас есть фантик, есть бирка "государство", но государство — это не флаг, не гимн, это некая ответственность за человека, живущего на этой земле, который принимает на себя высшая структура», — объяснил Бураго.

Культуролог на ярком примере подтвердил гибель государственности Украины
pxhere.com /

Как рассказал эксперт, Украина докатилась до того, что даже наличие гробов теперь считается огромной удачей и достижением. По его мнению, в таких условиях пытаться вести большую политику и «бороться» с Россией со стороны Киева просто смешно.

«Я сейчас произнесу страшную вещь, которую мне сказали в ритуальном агентстве: "Вам повезло, нам гробы наконец-то завезли. А то мы три дня сидели без гробов". Вы понимаете, это безумие. А мы решаем вопросы с Белоруссией, пытаемся воевать с Россией. Просто позор и бред», — подытожил культуролог Дмитрий Бураго.

Ранее граждане Украины были удивлены планами Киева по замене российского газа в разгар отопительного сезона.

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