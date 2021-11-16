Глава минобороны Белоруссии Хренин: Минск готов к любому развитию ситуации на границе

Минск, 16 ноября. Минск даст адекватный ответ на недружественные действия западных военных у границ Белоруссии. Об этом заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

По его словам, в настоящее время на польско-белорусской границе дислоцируется группировка иностранных военных из 23 тысяч военнослужащих. В качестве ответной меры белорусская сторона была вынуждена нарастить присутствие военных сил у границы.

«Нами подготовлены планы на все возможные варианты развязывания или провокации, которые могут проходить со стороны наших соседей», — заявил Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад наращивает ударную группировку войск у белорусских границ. При этом глава государства подчеркнул, что у белорусской армии есть планы противодействия любой агрессии, однако приказа о размещении военных на границе республики пока не отдавалось.