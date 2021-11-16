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Президент Сербии Вучич: встреча с Путиным в Москве назначена на 25 ноября
Политика
Президент Сербии Вучич: встреча с Путиным в Москве назначена на 25 ноября
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Белград, 16 ноября. Президент Сербии Александр Вучич проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 25 ноября. Об этом глава республики заявил в ходе общения с представителями прессы.

По словам Вучича, визит в Россию будет двухдневным. На 24-е ноября запланировано прибытие президента Сербии в Москву, а 25-го числа пройдет непосредственно встреча на высшем уровне в Кремле. По словам сербского лидера, основным вопросом на повестке дня станет газовый кризис в Европе и помощь Белграду в сложившейся ситуации.

«Двадцать четвертого ноября еду в Москву, встреча с Путиным - 25 ноября... Очень важно, поймите, в этой поездке в Россию я не могу просить договор (по поставкам газа) от 1 января, я должен просить договор от 1 декабря, потому что за это холодное время израсходуем еще газ. Поэтому это очень-очень важная встреча для нас», — подчеркнул Александр Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич высоко ценит сотрудничество с Россией. По признанию политика, сотрудничество Москвы и Белграда в военной сфере значительно укрепило обороноспособность европейской республики.

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