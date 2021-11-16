Союз журналистов РФ и Совет по правам человека предложили поправки к закону об иноагентах

Москва, 16 ноября. Государственная дума рассмотрит поправки к законодательству об иностранных агентах. Их предложили Совет по правам человека (СПЧ) и Союз журналистов России.

Об этом сообщает "Интерфакс". СПЧ ранее сообщал, что попросит президента РФ Владимира Путина, чтобы СМИ и некоммерческие организации были заранее уведомлены о том, что могут попасть в перечень иноагентов.

Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что закон об иноагентах надо совершенствовать и никогда им не злоупотреблять. Он пообещал рассмотреть размытые критерии российского правового акта.