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Союз журналистов РФ и Совет по правам человека предложили поправки к закону об иноагентах

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 13:47
Политика
Союз журналистов РФ и Совет по правам человека предложили поправки к закону об иноагентах
pixabay.com  /  Rafa Bordes

Москва, 16 ноября. Государственная дума рассмотрит поправки к законодательству об иностранных агентах. Их предложили Совет по правам человека (СПЧ) и Союз журналистов России.

Об этом сообщает "Интерфакс". СПЧ ранее сообщал, что попросит президента РФ Владимира Путина, чтобы СМИ и некоммерческие организации были заранее уведомлены о том, что могут попасть в перечень иноагентов.

Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что закон об иноагентах надо совершенствовать и никогда им не злоупотреблять. Он пообещал рассмотреть размытые критерии российского правового акта.

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