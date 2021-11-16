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Президент России сообщил о постепенном восстановлении объемов авиаперевозок
Общество
Президент России сообщил о постепенном восстановлении объемов авиаперевозок
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 ноября. Объемы авиаперевозок в России постепенно восстанавливаются. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Крупнейшим российским авиаперевозчиком является компания «Аэрофлот». Восстановление перевозок осуществляется постепенно. На внутренних линиях уже больше пассажиров, чем было в прошлом году, однако в целом поток ниже, чем в допандемийном периоде, отметил Путин на встрече с главой «Аэрофлота».

«Восстановление потихонечку идет», — подчеркнул президент.

Россия снимет ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар с 1 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 16 ноября.

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