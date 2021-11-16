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Певец Игорь Наджиев предрек Бузовой будущее Аллы Пугачевой
Шоу-бизнес
Певец Игорь Наджиев предрек Бузовой будущее Аллы Пугачевой
Федеральное агентство новостей  /  Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Москва, 16 ноября. Певец Игорь Наджиев бьет тревогу за будущее российской культуры. Он предрек, что вскоре экс-ведущую скандального реалити «Дом-2» Ольгу Бузову будут считать за Аллу Пугачеву.

Музыкант поддержал актрису Марию Шукшину, которая с болью в сердце рассказала о распространении некого вируса бескультурья. И он не смог промолчать об участии Бузовой в спектакле МХАТ имени Горького. По его мнению, если бы легендарные актеры знали, как в будущем будут обращаться с профессией, то пришли бы в ужас.

При этом Наджиев хвалит исполнительницу хита «Мало половин», которая много работает ради достижения своих целей. Однако назвать Бузову артисткой нельзя, убежден певец. Впрочем, все еще может измениться, поскольку отечественный шоу-бизнес идет в том направлении, когда о знаменитости будут вспоминать с воодушевлением.

«Наступят времена, когда Олечка Бузова покажется нам Аллой Пугачевой. Настолько все непрофессионально — не изнутри, не через себя, поверхностно», — указал артист в интервью изданию «Слово и Дело».

Летом этого года состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького. Одну из ролей исполнила Ольга Бузова. После смены руководства в театре постановку с участием звезды сняли. Новый директор театра Владимир Кехман заявил, что билетов на спектакль было продано очень мало. Бузова назвала это ложью и заявила о намерении судиться с учреждением из-за невыплаченного гонорара.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Игорь Наджиев предрек Бузовой будущее Аллы Пугачевой
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