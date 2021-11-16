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Жители Кузбасса украли тушу сбитого на трассе лося
Происшествия
Жители Кузбасса украли тушу сбитого на трассе лося
vologda-oblast.ru  /  пресс-служба правительства Вологодской области

Кемерово, 16 ноября. Два злоумышленника украли сбитого в ДТП на трассе лося, сообщили в департаменте по охране диких животных по Кемеровской области.

Инцидент произошел несколько дней назад на автодороге Мундыбаш — Кузедеево. По версии следствия, легковушка сбила выбежавшего из леса крупного лося. Из-за аварии животное самостоятельно передвигаться уже не могло. Вероятно, у него был сломан позвоночник.

Водитель, попавший в ДТП, находился в шоковом состоянии. В этот момент к месту случившегося подъехал микроавтобус, из которого вышли двое мужчин.

«Мужчина попросил их помочь оттащить животное на обочину с проезжей части, а сам вызывал на место сотрудников ГИБДД. Двое неизвестных умертвили животное, загрузили его в микроавтобус и скрылись с места ДТП», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Однако злоумышленники успели разрезать тушу бедного животного по частям.

В марте этого года силовики задержали браконьера, который убил и расчленил лося в Ленобласти. Им оказался 64-летний житель деревни Матокса.

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